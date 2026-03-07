محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة

تابع الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حملة على محلات الجزارة بمنية محلة دمنة مركز المنصورة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 170 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن الحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض للمواطنين.