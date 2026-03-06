ضبط 37 طن دخان معسل وتبغ ومستلزمات إنتاج داخل مصنع بدون ترخيص في الدقهلية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات استهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المحدد.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (26,040 طن دخان معسل - 7 أطنان عسل "مستلزمات إنتاج " – 4,500 طن تبغ سائب معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر" - 4000 عبوة فارغة كرتون "مستلزمات تعبئة") داخل مصنع لانتاج وتعبئة معسل الأدخنة "بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.