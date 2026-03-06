قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية .. فيديو

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين تعديا على آخر بواسطة عصى خشبية في الدقهلية.

أوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين مالك محل ، شقيقه “أحدهما مصاب بكسر بالذراعين” ، عاملان "أحدهما له معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب بإستخدام (عصى خشبية) كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية عصى خشبية الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

764 شركة جديدة في عام واحد.. غرفة التطوير العقاري تسجل أداءً قوياً وتحقق مكاسب للقطاع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: الدولة تنفذ مسارا واضحا من الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والتراكمية

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. الذهب يتراجع مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 6-3-2026

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد