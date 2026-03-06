القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية .. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين تعديا على آخر بواسطة عصى خشبية في الدقهلية.

أوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين مالك محل ، شقيقه “أحدهما مصاب بكسر بالذراعين” ، عاملان "أحدهما له معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب بإستخدام (عصى خشبية) كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.