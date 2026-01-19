نقل مباراة بيراميدز فى دوري أبطال إفريقيا لـ ستاد برج العرب

نقل مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي المقرر اقامتهما فى دوري ابطال إفريقيا يوم 30 يناير إلي ملعب استاد برج العرب بدلاً من ستاد الدفاع الجوي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي انعقد خلال الساعات الماضية والخاص بمباراتي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

موعد وحكام مباراة نهضة بركان وبيراميدز



تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري (الثامنة بتوقيت المغرب) على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.