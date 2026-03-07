قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو صادم | ظهور شباب الزومبي 6 أكتوبر.. وشهود عيان: بلا وعي

ياسمين القصاص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثلاثة شباب في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة، في مدينة 6 أكتوبر. 

وأوضح ناشر الفيديو أن هؤلاء الشباب كانوا يتواجدون في الحي السادس، بمنطقة الياسمين، بالقرب من محل "أبو الوفا"، وبدت عليهم تصرفات تشبه حالة الزومبي نتيجة تأثير المخدرات عليهم.

وقال أحد شهود العيان، في مناطق أخرى تنتشر فيها هذه الظاهرة، إنه في مناطق أخرى لوحظ ظهور نفس الأشخاص ونفس الظاهرة، حيث كانوا يتجولون في الشوارع دون أن يكون لديهم القدرة على إيذاء أي شخص.

وأضاف شاهد عيان لـ "صدى البلد": "كان الناس يحاولون توجيههم للابتعاد قائلا لهم "امشوا"، فكانوا يمشون بالفعل، لكنهم لم يكونوا في كامل وعيهم أثناء ذلك".

وهذا الفيديو لم يمر مرور الكرام، حيث قامت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بمراجعة المقطع والتأكد من صحته، وبدأت على الفور في إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. 

وتهدف هذه التحقيقات إلى كشف ملابسات ما حدث، وتحديد هوية جميع المتورطين في تعاطي هذه المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم بما يحفظ سلامة المجتمع ويحد من انتشار مثل هذه السلوكيات الخطرة.

والجدير بالذكر، أن الجهات الأمنية تؤكد على أن مواجهة قضايا المخدرات تتطلب تعاون المجتمع بأسره، من خلال التبليغ عن أي سلوكيات مشبوهة، مع تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ككل.

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

