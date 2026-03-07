الداخلية: ضبط 108268 مخالفة مرورية.. و30 سائقا لتعاطي للمخدرات

تمكنت وزارة الداخلية من خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط (108268) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (1016) سائق تبين إيجابية (28) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (632) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (89) سائق تبين إيجابية حالتان لتعاطيهما المواد المخدرة ، وضبط عدد من المحكوم عليهم بإجمالى (11) حكما ، كما تم التحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.