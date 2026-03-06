الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان

تزامنا مع الحرب في إيران وما خلفته من تداعيات اقتصادية لحقت بجميع دول العالم، يلجأ الكثيرون من التجار لاسيما خلال الموسم الرمضاني إلى استغلال المواطنين أو يمارسون جرائم الغش التجاري يغرض تحقيق أرباح مالية على حساب المستهلكين .

و واجه القانون هذه الجرائم بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة ، وذلك لحماية المستهلكين من التجار مستغلي الأزمات .

عقوبة الغش التجاري في القانون

نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:



- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.



- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.



- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.





- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.



