فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 17.. يوسف الشريف ينقذ ابنة هشام الفحام من ريم مصطفى

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 17 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث قرر فريق زياد “يوسف الشريف” التحرك سريعًا؛ لإنقاذ مريم الفحام، التي اختطفتها ياسمين النشرتي؛ للضغط على والدها هاشم الفحام، وإجباره على التنازل عن نصيبه في الشركة.

ويحاول هاشم الفحام استعادة ابنته بمفرده؛ إلا أن محاولته تبوء بالفشل، ليجد نفسه مضطرًا للاعتماد على الفريق الذي يبدأ في وضع خطة محكمة لتحرير “مريم”.

ويطرح زياد فكرة جريئة، حيث يوضع مادة منومة في خزان المياه الخاص بالحارة التي تُحتجز فيها مريم، ما يؤدي إلى استغراق الأهالي في نوم عميق بعد شربهم من المياه.

وتمنح هذه الخطة الذكية، زياد، وبقية أفراد الفريق، فرصة التسلل بهدوء إلى المكان؛ لينجحوا في النهاية في إنقاذ مريم وإعادتها إلى والدها.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل فن الحرب يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف ريم مصطفى شيري عادل

