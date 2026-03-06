مسلسل نون النسوة الحلقة 2 .. تهديد مي كساب بفيديو مخل

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 2 تطورات مثيرة فى الأحداث تكتشف شريفة “مي كساب” انها متهمة فى محاولة شروع فى قتل الممثلة اعتماد “سيمون” بينما قامت شقيقتها زينات “هبة مجدي” التى تعمل ممرضة فى إحدى المستشفيات وتنقذ الممثلة الشهيرة من الموت.

وتفكر شريفة فى الشخص الذى قدم يكون السبب فى محاولة قتل الممثلة “سيمون” وتتذكر حوارها مع حبيبها الذى استغل علاقتها بالممثلة وقام بمهاجمة الفيلا وتسبب ذلك طعنها بالسكين.

وتحاول شريفة ان تعترف على حبيبها الا ان يقوم بتهديدها عبر فيديو قام بتصويره لها أثناء قيامها بعلاقة حميمية.

مسلسل نون النسوة

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

يشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.