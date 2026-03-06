إطار اجتماعي ساخر.. أجواء كوميدية في مسلسل السوق الحرة

شهدت الحلقة 16 من مسلسل «السوق الحرة» أجواءً كوميدية خفيفة جذبت انتباه المشاهدين، حيث تواصلت المواقف الطريفة بين أبطال العمل في إطار اجتماعي ساخر يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل السوق.

وجاءت الأحداث مليئة بالمفارقات الكوميدية بين محمد ثروت و محمد رضوان و ويزو و هالة فاخر، بعدما دخل عدد من الشخصيات في مواقف غير متوقعة بسبب سوء الفهم والصراعات البسيطة التي تتحول سريعًا إلى لحظات مضحكة، خاصة داخل أروقة السوق التي تجمع بين الباعة والزبائن في مشاهد مليئة بالحيوية.

كما شهدت الحلقة عددًا من المواقف الكوميدية بين الشخصيات الرئيسية، حيث حاول بعضهم حل أزماته بطرق غير تقليدية، ما أدى إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي أضفت على الحلقة إيقاعًا سريعًا وممتعًا.

ونجح العمل في الحفاظ على طابعه الكوميدي الخفيف، مع تقديم شخصيات قريبة من الواقع، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل مع الأحداث ويشيد بروح العمل التي تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية البسيطة.

ويواصل «السوق الحرة» تقديم حلقاته في إطار كوميدي يعتمد على المواقف الطريفة والحوار الساخر، ما يجعله واحدًا من الأعمال التي نجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور الباحث عن الكوميديا الخفيفة خلال الموسم الدرامي.

مسلسل السوق الحرة

مسلسل السوق الحرة بطولة محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، ويزو، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

مكون من 30 حلقة ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.