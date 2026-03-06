قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
إطار اجتماعي ساخر.. أجواء كوميدية في مسلسل السوق الحرة

مسلسل السوق الحرة
مسلسل السوق الحرة
سعيد فراج

شهدت الحلقة 16 من مسلسل «السوق الحرة» أجواءً كوميدية خفيفة جذبت انتباه المشاهدين، حيث تواصلت المواقف الطريفة بين أبطال العمل في إطار اجتماعي ساخر يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل السوق.

وجاءت الأحداث مليئة بالمفارقات الكوميدية بين محمد ثروت و محمد رضوان و ويزو و هالة فاخر، بعدما دخل عدد من الشخصيات في مواقف غير متوقعة بسبب سوء الفهم والصراعات البسيطة التي تتحول سريعًا إلى لحظات مضحكة، خاصة داخل أروقة السوق التي تجمع بين الباعة والزبائن في مشاهد مليئة بالحيوية.
كما شهدت الحلقة عددًا من المواقف الكوميدية بين الشخصيات الرئيسية، حيث حاول بعضهم حل أزماته بطرق غير تقليدية، ما أدى إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي أضفت على الحلقة إيقاعًا سريعًا وممتعًا.

ونجح العمل في الحفاظ على طابعه الكوميدي الخفيف، مع تقديم شخصيات قريبة من الواقع، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل مع الأحداث ويشيد بروح العمل التي تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية البسيطة.

ويواصل «السوق الحرة» تقديم حلقاته في إطار كوميدي يعتمد على المواقف الطريفة والحوار الساخر، ما يجعله واحدًا من الأعمال التي نجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور الباحث عن الكوميديا الخفيفة خلال الموسم الدرامي.

مسلسل السوق الحرة

مسلسل السوق الحرة بطولة محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، ويزو، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

مكون من 30 حلقة ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.

