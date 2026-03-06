يارا السكري: نفسي أعيش قصة حب زي روح في مسلسل علي كلاي

تحدثت الفنانة يارا السكري، عن دورها في مسلسل علي كلاي، للفنان أحمد العوضي، والمعروض حاليًا، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وقالت السكري، في لقاء ببرنامج ET بالعربي، أنها تتمنى أن تعيش قصة حب مثل التي تشبه تلك التي تعيشها الشخصية التي تلعبها في مسلسل علي كلاي «روح» مع علي (أحمد العوضي)، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من الشائعات التي تلاحقها على السوشيال ميديا

يارا السكري وتامر حسني

حلت الفنانة يارا السكري ضيفة على برنامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لتكون من احدث ضحاياه ضمن حلقات الموسم الرمضانى الحالي 2026.

ووجه رامز جلال سؤالًا الى يارا السكري اثناء الحلقة عن حقيقة تسببها في انفصال نجم الجيل تامر حسنى عن زوجته السابقة بسمة بوسيل ، بعد شائعات ارتباطها به التى تداولت هذا الوقت ، معلقا: هو انتي فعلا السبب في طلاق نجم الجيل؟ وردت يارا السكري ، لا محصلش.

يارا السكري وأحمد العوضي

وتأتى هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي بين يارا السكري وأحمد العوضي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في مسلسل «فهد البطل» خلال الموسم الماضي، وهو التعاون الذي أثبت قدرة يارا على تقديم أدوار متنوعة، والوقوف بثبات أمام نجوم الصف الأول.

وتعد يارا السكري من النجمات الموهوبات اللواتي استطعن حجز مكان متقدم في الصفوف الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل موهبتها اللافتة، وحضورها القوي أمام الكاميرا، واختياراتها الذكية لأدوار تبرز إمكاناتها الفنية.

وأثبتت يارا السكري مكانتها الفنية مع كل عمل جديد تقدمه، إذ أنها واحدة من النجمات الشابات اللاتي نجحن في فرض حضورهن بثقة على الساحة الفنية، وفي وقت قياسي، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا متقدما بين الصفوف الأولى، بفضل أداء صادق، وحضور قوي أمام الكاميرا، وقدرة واضحة على التلون وتقديم شخصيات مختلفة بعمق وإقناع، ويجمع النقاد على أن يارا تمثل نموذجا للنجمة الواعدة التي تجمع بين الموهبة والاختيار الذكي، ما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة بقوة للاستمرار والتصاعد خلال السنوات المقبلة.

مسلسل علي كلاي

المسلسل يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.