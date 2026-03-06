قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

يارا السكري: نفسي أعيش قصة حب زي روح في مسلسل علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري

تحدثت الفنانة يارا السكري، عن دورها في مسلسل علي كلاي، للفنان أحمد العوضي، والمعروض حاليًا، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وقالت السكري، في لقاء ببرنامج ET بالعربي، أنها تتمنى أن تعيش قصة حب مثل التي تشبه تلك التي تعيشها الشخصية التي تلعبها في مسلسل علي كلاي «روح» مع علي (أحمد العوضي)، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من الشائعات التي تلاحقها على السوشيال ميديا

يارا السكري وتامر حسني 

حلت الفنانة يارا السكري ضيفة على برنامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لتكون من احدث ضحاياه ضمن حلقات الموسم الرمضانى الحالي 2026.

ووجه رامز جلال سؤالًا الى يارا السكري اثناء الحلقة عن حقيقة تسببها في انفصال نجم الجيل تامر حسنى عن زوجته السابقة بسمة بوسيل ،  بعد شائعات ارتباطها به التى تداولت هذا الوقت ، معلقا: هو انتي فعلا السبب في طلاق نجم الجيل؟ وردت يارا السكري ، لا محصلش.

يارا السكري وأحمد العوضي 

وتأتى هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي بين يارا السكري وأحمد العوضي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في مسلسل «فهد البطل» خلال الموسم الماضي، وهو التعاون الذي أثبت قدرة يارا على تقديم أدوار متنوعة، والوقوف بثبات أمام نجوم الصف الأول.

وتعد يارا السكري من النجمات الموهوبات اللواتي استطعن حجز مكان متقدم في الصفوف الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل موهبتها اللافتة، وحضورها القوي أمام الكاميرا، واختياراتها الذكية لأدوار تبرز إمكاناتها الفنية.

وأثبتت يارا السكري مكانتها الفنية مع كل عمل جديد تقدمه، إذ أنها واحدة من النجمات الشابات اللاتي نجحن في فرض حضورهن بثقة على الساحة الفنية، وفي وقت قياسي، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا متقدما بين الصفوف الأولى، بفضل أداء صادق، وحضور قوي أمام الكاميرا، وقدرة واضحة على التلون وتقديم شخصيات مختلفة بعمق وإقناع، ويجمع النقاد على أن يارا تمثل نموذجا للنجمة الواعدة التي تجمع بين الموهبة والاختيار الذكي، ما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة بقوة للاستمرار والتصاعد خلال السنوات المقبلة.

مسلسل علي كلاي 

المسلسل يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

