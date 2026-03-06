محمد سيد بشير: قصة مسلسل الست موناليزا مستوحاة من حواديت اتحكتلي

تحدث المؤلف محمد سيد بشير عن كواليس كتابة مسلسل "الست موناليزا" التي لعبت بطولته النجمة مي عمر، مشيرًا إلى أنه مستوحى من مجموعة من القصص الحقيقية المغزولة بخيوط درامية، وليست عن قصة واحدة فقط.

وقال بشير خلال لقائه مع "MBC": حكاية المسلسل هتلمس ناس كتير أوي من قطاع الجمهور، بالذات البنات وستات البيوت، ﻷنها مغزولة من الواقع، ومنها حواديت كتير أعرفها واتحكتلي، فحسيت إني عايز أتكلم عنها، وأنا بحب مشاريعي تكون جاية من الواقع.

كما أشار سابقا إلى أن أصعب مشهد كتبه في المسلسل، هو مشهد المواجهة بين موناليزا وحسن أمام القسم، عندما علمت وسمعت بنفسها محاولته في المساومة على شرفها من مالك المطعم الذي تحرش بها، موضحًا استغراقه ما يقرب من خمسة أو ستة أيام من أجل كتابته، محاولًا في كل مرة كتابته بوجهة نظر أستطيع من خلالها توصيل تلك المشاعر، خاصةً أن موناليزا شعرت بكسرة قلبها، بعدما كانت تراه رجلها وأمانها، تفاجئت بأنه أول شخص يتخلى عنها.

أبطال مسلسل الست موناليزا

تعاون بشير في المسلسل مع المخرج محمد علي، والعديد من النجوم، منهم: مي عمر، شيماء سيف، سوسن بدر، سلوى محمد علي، محمد محمود، مصطفى عماد، أحمد مجدي، جوري بكر، إنجي المقدم، محمود عزب، حازم إيهاب، وفاء عامر.