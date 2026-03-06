قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
فن وثقافة

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

هنأ الزاهد
هنأ الزاهد
باسنتي ناجي

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

اطلالات هنا الزاهد

وتألقت هنا الزاهد، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية نالت إعجاب متابعهيا من داخل سياراتها.

اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنا ، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من جانب آخر، سبق أن علق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.

هنا الزاهد الاهلي نجوم الفن الفنانة هنأ الزاهد

