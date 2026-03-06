منتج إفراج: المسلسل رقم واحد ويتصدر المشاهدات وهذه البيانات رسمية

خرج المنتج أنور صادق الصباح عن صمته بشأن تصدر مسلسل "إفراج" نسب المشاهدات في جميع محافظات مصر حيث نشر المستند الرسمي للمشاهدات من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "رقم واحد بالأرقام المعتمدة مش بالكلام".

وأكد أنور الصباح، في تصريحات صحفيه، أن هذه هي الوثيقة المعتمدة لنسب المشاهدات على مستوى جمهوريه مصر العربيه للنصف الاول من شهر رمضان، ومسلسل "إفراج يحتل الصدارة بالمركز الاول.

وتصدر المركز الثاني في ذلك المستند هو مسلسل "المداح" بطوله حمادة هلال، وفي المركز الثالث كان مسلسل "الست موناليزا" بطوله مي عمر، وكان صاحب المركز الرابع هو مسلسل "علي كلاي" للفنان أحمد العوضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول عباس الريس الذي يغادر السجن بعد قضاء مدته 15 عاما، الذي يبحث عن قاتل زوجته، ليدفعه الإنتقام للدخول في رحلة مليئة بالمصاعب.

يشارك ببطولة المسلسل كل من تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.