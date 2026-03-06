كشف المؤامرة.. تصاعد التشويق والإثارة بمسلسل إفراج

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «إفراج» تصاعدًا لافتًا في وتيرة الأحداث، حيث يواصل عباس الريس، الذي يجسده عمرو سعد، رحلته الشاقة لكشف الحقيقة الكاملة وراء مقتل زوجته وبناته، لتبدأ خيوط المؤامرة في الظهور تدريجيًا.

تبدأ الحلقة بعودة عباس إلى سجلات الميناء، حيث يغوص في دفاتر الماضي بحثًا عن دليل يقوده للحقيقة. وخلال فحصه للأوراق، يكتشف تفاصيل الشحنة المشبوهة التي رفض الموافقة عليها في الماضي رغم الرشوة الضخمة التي عرضت عليه، قبل أن يُزج به في السجن بتهمة قتل أسرته. وبعد تحليل الوثائق، يتأكد عباس أن الشحنة المسجلة رسميًا باسم "ماكينات طباعة وأحبار خاصة" ليست سوى غطاء لعملية تزوير أموال ضخمة تقف وراءها شبكة إجرامية.

وعلى الجانب الإنساني، لم تخلُ الحلقة من لحظات مؤثرة داخل منزل عباس، حيث حاول كسر حالة الحزن التي تسيطر على العائلة بعد فقدان شقيقه عوف، فأحضر الهدايا لابنه وأفراد أسرته في محاولة لإعادة الدفء إلى البيت. كما جمعه حوار عاطفي بوالدته، استعاد خلاله ذكرياته المؤلمة بعد فقدان زوجته وبناته، مؤكدًا لها أنها كانت السند الحقيقي الذي منعه من الانهيار.

كما شهدت الحلقة تحولًا مهمًا في علاقته بابن عمه شداد، بعدما أعلن عباس موافقته على طلبه الزواج من شقيقته عايدة، في خطوة تعكس محاولة لترتيب أوضاع العائلة رغم العواصف التي تحيط بهم. في الوقت نفسه، اختار عباس إخفاء ما حدث بينه وبين كارميلا، ليبقى هذا السر معلقًا حتى إشعار آخر.

مسلسل إفراج

المسلسل بطولة نخبة من النجوم، بينهم عمرو سعد ، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد ، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن / صباح إخوان.