السبب صادم .. حكاية شخص تعدى على طليقته وخطف أطفالها في دمياط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها؛ لقيامه بالتعدى على مسكنها، في دمياط، وخطف أنجالها.

وأوضحت أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من الشاكية (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طليقها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)؛ لقيامه بالتعدى عليها، لخلافات بينهما على رؤية أنجالهما.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.