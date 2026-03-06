قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تضرر شخص من آخرين بترويج المخدرات وسرقة مواتير المياه بالإسكندرية

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وكذا سرقة مواتير المياه بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 فبراير الماضي اكتشف سرقة موتور وعداد المياه الخاصين بمنزله، وأضاف بتواجد شخصين يقومان بتعاطي المواد المخدرة أسفل محل سكنه.

أمكن تحديد مرتكب واقعة السرقة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، كما أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما الأخرين عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بذات الدائرة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مقطع فيديو الإسكندرية

