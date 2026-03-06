الداخلية تكشف تفاصيل تضرر شخص من آخرين بترويج المخدرات وسرقة مواتير المياه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وكذا سرقة مواتير المياه بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 فبراير الماضي اكتشف سرقة موتور وعداد المياه الخاصين بمنزله، وأضاف بتواجد شخصين يقومان بتعاطي المواد المخدرة أسفل محل سكنه.

أمكن تحديد مرتكب واقعة السرقة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، كما أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما الأخرين عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بذات الدائرة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.