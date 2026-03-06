قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل زيارة المحصل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026
عبد العزيز جمال

مع بداية شهر مارس، بدأت شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تحصيل قيمة استهلاك الشهر الماضي، حيث بدأ محصلو الكهرباء المرور على المنازل لتحصيل فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026

وفي ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، يبحث كثير من المواطنين عن طرق الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة قبل وصول المحصل إلى المنازل.

فاتورة الكهرباء

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 عبر الإنترنت بسهولة، من خلال الموقع الرسمي لشركات توزيع الكهرباء، ما يسمح للمواطنين بمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها قبل موعد التحصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:

- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي:
https://ncedc.gov.eg/Home/Invoice

- بعد فتح الموقع، يتم الضغط على قسم الخدمات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

- تحديد المحافظة التابع لها محل السكن.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- الاسم

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- بعد إدخال البيانات، يتم الضغط على خيار استعلام عن فاتورة الكهرباء.

وبعد تنفيذ هذه الخطوات تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى تفاصيل الاستهلاك.

مفيش فاتورة بالآلافات تاني..إزاي توفر في فاتورة الكهرباء|حتى

سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف

إلى جانب الاستعلام الإلكتروني، يمكن أيضًا سداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 أو تقديم شكوى عبر الهاتف من خلال تطبيق شكاوى الكهرباء الذي يتيح عدة خدمات للمواطنين.

ويعمل التطبيق على استقبال الشكاوى الخاصة بفواتير الكهرباء أو الأعطال، حيث يقوم المستخدم بتحديد الجهة المسؤولة سواء كانت شركة النقل أو شركة التوزيع.

كما يتعين إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم حتى يتم التواصل معه، وفي حال كانت الشكوى مرتبطة بالفاتورة يمكن تصوير الفاتورة ورفعها عبر التطبيق، مع إمكانية إرفاق صورة لعداد الكهرباء بشكل اختياري.

وبعد إرسال الشكوى تظهر رسالة تؤكد استلام الطلب، مع بدء الجهات المختصة في مراجعة المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل

مع ارتفاع تكاليف الطاقة، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، ويمكن اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء داخل المنزل.

- عدم ترك شواحن الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

- تجنب تشغيل خاصية وضع الاستعداد في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب لفترات طويلة.

- الاعتماد على الأجهزة التي تحتوي على مؤقت زمني (تايمر) مثل الميكروويف.

- إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه.

- استخدام ترموستات قابل للبرمجة للتحكم في درجة الحرارة.

- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلًا من المصابيح التقليدية.

- تجنب التسخين المسبق للفرن لفترات طويلة دون الحاجة.

خدمات إلكترونية لتسهيل التعامل مع الكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية أو زيارة مقرات الشركات.

وتشمل هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوى، ومتابعة طلبات العدادات، إضافة إلى معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، وهو ما يساعد المواطنين على متابعة فاتورة الكهرباء بشكل دوري والتحكم في استهلاك الطاقة داخل منازلهم.

 

فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 الكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 سداد فاتورة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد