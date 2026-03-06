قبل زيارة المحصل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026

مع بداية شهر مارس، بدأت شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تحصيل قيمة استهلاك الشهر الماضي، حيث بدأ محصلو الكهرباء المرور على المنازل لتحصيل فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026.



وفي ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، يبحث كثير من المواطنين عن طرق الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة قبل وصول المحصل إلى المنازل.





وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 عبر الإنترنت بسهولة، من خلال الموقع الرسمي لشركات توزيع الكهرباء، ما يسمح للمواطنين بمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها قبل موعد التحصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:

- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://ncedc.gov.eg/Home/Invoice

- بعد فتح الموقع، يتم الضغط على قسم الخدمات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

- تحديد المحافظة التابع لها محل السكن.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- الاسم

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- بعد إدخال البيانات، يتم الضغط على خيار استعلام عن فاتورة الكهرباء.

وبعد تنفيذ هذه الخطوات تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى تفاصيل الاستهلاك.



سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف

إلى جانب الاستعلام الإلكتروني، يمكن أيضًا سداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 أو تقديم شكوى عبر الهاتف من خلال تطبيق شكاوى الكهرباء الذي يتيح عدة خدمات للمواطنين.

ويعمل التطبيق على استقبال الشكاوى الخاصة بفواتير الكهرباء أو الأعطال، حيث يقوم المستخدم بتحديد الجهة المسؤولة سواء كانت شركة النقل أو شركة التوزيع.

كما يتعين إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم حتى يتم التواصل معه، وفي حال كانت الشكوى مرتبطة بالفاتورة يمكن تصوير الفاتورة ورفعها عبر التطبيق، مع إمكانية إرفاق صورة لعداد الكهرباء بشكل اختياري.

وبعد إرسال الشكوى تظهر رسالة تؤكد استلام الطلب، مع بدء الجهات المختصة في مراجعة المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل

مع ارتفاع تكاليف الطاقة، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، ويمكن اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء داخل المنزل.

- عدم ترك شواحن الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

- تجنب تشغيل خاصية وضع الاستعداد في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب لفترات طويلة.

- الاعتماد على الأجهزة التي تحتوي على مؤقت زمني (تايمر) مثل الميكروويف.

- إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه.

- استخدام ترموستات قابل للبرمجة للتحكم في درجة الحرارة.

- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلًا من المصابيح التقليدية.

- تجنب التسخين المسبق للفرن لفترات طويلة دون الحاجة.

خدمات إلكترونية لتسهيل التعامل مع الكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية أو زيارة مقرات الشركات.

وتشمل هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوى، ومتابعة طلبات العدادات، إضافة إلى معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، وهو ما يساعد المواطنين على متابعة فاتورة الكهرباء بشكل دوري والتحكم في استهلاك الطاقة داخل منازلهم.