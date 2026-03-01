استعلم عن فاتورة كهرباء مارس بهده الطرق.. وادفع أونلاين

يبحث أصحاب عداد الكهرباء القديم بمختلف شركات توزيع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026، دون انتظار كشاف الكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء



يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس 2026 من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت الذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويحتوي على كافة شركات توزيع الكهرباء، ويمكن الاستعلام من خلال..



1- المنصة الإلكترونية الموحدة

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

2-موقع وزارة الكهرباء

يمكن فتح الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء للاستعلام عن فواتير الكهرباء 2025 الذي يتضمن كل شركات توزيع الكهرباء التابعة لها المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

تظهر الصفحة الرئيسية على الموقع، وبها شركات توزيع الكهرباء، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركـة القناة لتوزيـع الكهـرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و شركة مصر العليا ، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

في الخطوة التالية يجب على المستخدم اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.

ثم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة ليتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

دفع الفواتير أونلاين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق تطبيق الخدمات الذكية للحصول على الخدمات الكهربائية فى سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى شركات الكهرباء بعنوان خدمتك فى الإيد بدون تعقيد .

ويمكن لأى مواطن القيام بإتباع الخطوات التالية فى استخراج أى مستند يحتاج له من الكهرباء أو دفع فواتير الكهرباء من خلال تنزيل التطبيق عبر هاتفه المحمول.

وأوضحت الشركة فى بيان لها : إنه سيتم القضاء على مشاكل تراكم فواتير و زحمة الطوابير على ماكينات الدفع والتحصيل"، حيث سيقوم أى مواطن بتحميل البرنامج الخاص بكل خدمات الكهرباء كالتالى:

لو اندرويد حمل البرنامج من هنا ..

https://bit.ly/3HSCXk

لو ايفون حمل البرنامج من هنا..

https://apple.co/3EcoZrC

أو من خلال الدخول على الرابط الخاص بمنصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة".

https://eservices.eehc.gov.eg