الاتحاد الآسيوي: دعم منتخب إيران للسيدات المتواجد في استراليا بكأس آسيا

يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط عن كثب خلال هذه الفترة الصعبة.

ياتى ذلك تزامنا مع انطلاق منافسات كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 اليوم الأحد

وتبقى أولوية الاتحاد القصوى متمثلةً في رفاه وسلامة وأمن جميع اللاعبات والمدربين والمسؤولين والجماهير.

وفي هذا الإطار، يبقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تواصل وثيق ومنتظم مع منتخب إيران للسيدات ومسؤوليه في غولد كوست، ويقدم لهم كامل الدعم والمساندة.

وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسب بيانه تقييم الوضع بعناية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، مسترشداً في جميع الأوقات بسلامة اللاعبات وروح الوحدة التي تميز كأس آسيا للسيدات.