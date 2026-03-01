انطلاق تصفيات كأس العالم للهوكي مصر 2026 بالإسماعيلية اليوم

تنطلق اليوم الأحد منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للهوكي للرجال مصر 2026، والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية على ستاد هيئة قناة السويس، خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى اليوم بمواجهة تجمع ماليزيا والنمسا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، تليها مباراة باكستان والصين في الثالثة عصرا، ثم لقاء إنجلترا واليابان في السابعة إلا ربع مساء، على أن تختتم منافسات اليوم الأول بمواجهة قوية بين منتخب مصر والولايات المتحدة الأمريكية في التاسعة إلا ربع مساء.

وجاءت انطلاقة البطولة بعد اكتمال وصول جميع الوفود المشاركة إلى الإسماعيلية، وانتهاء اللجنة المنظمة من كافة الاستعدادات الخاصة بالملاعب وأماكن الإقامة وخطط التنقل، إلى جانب تجهيز فرق العمل والمتطوعين، بما يضمن خروج الحدث بصورة تنظيمية مميزة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للهوكي.

وتحظى التصفيات بمتابعة دولية واسعة في ظل حضور مسؤولي الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للهوكي، فضلا عن تغطية إعلامية متميزة، حيث تنقل شبكة أون سبورت مباريات البطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعمها المتواصل لاستضافة وتنظيم البطولات الكبرى على الأراضي المصرية.

وتتنافس المنتخبات الثمانية في تصفيات كأس العالم 2026 مصر على ثلاث بطاقات مباشرة إلى النهائيات، بينما تمنح فرصة إضافية عبر التصفيات الموازية التي تقام في تشيلي.

من جانبه أعلن الاتحاد المصري للهوكي تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة بالكامل، للإشراف العام على تنظيم الحدث وضمان خروجه بالصورة التي تليق باسم مصر.

كما تم اختيار الكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي مديرا للبطولة، في إطار التنسيق القاري والدولي لإنجاح التصفيات، فيما يتولى مهمة نائبي مدير البطولة كل من أحمد عزمي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للهوكي، وطارق مصطفى رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، لضمان إدارة تنظيمية متكاملة تعكس مكانة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.