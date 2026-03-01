يمنى عياد تحصد برونزية بطولة بلغاريا الدولية للملاكمة

حققت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة يمنى عياد إنجازا جديدا بعد تتويجها ببرونزية بطولة بلغاريا الدولية ملاكمة 2026 لوزن 60 كجم.

وذلك عقب أداء قوي ومشوار مشرف قدمته خلال منافسات البطولة المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 21 فبراير حتى 2 مارس المقبل، لتؤكد يمنى عياد مكانتها كإحدى أبرز نجمات الملاكمة المصرية في وزنها.

وجاء تتويج يمنى عياد ببرونزية بطولة بلغاريا الدولية ملاكمة بعد سلسلة من النزالات القوية التي أظهرت خلالها تطورا كبيرا على المستويين الفني والبدني، في إطار استعدادات منتخب مصر للملاكمة للبطولات القارية والدولية المقبلة.

بدأت يمنى عياد مشوارها في بطولة بلغاريا الدولية ملاكمة بثبات كبير، حيث نجحت في تحقيق فوز مهم على بطلة كازاخستان بنتيجة ثلاثة أصوات مقابل صوتين في نزال اتسم بالقوة والندية حتى اللحظات الأخيرة، لتضمن رسميا ميدالية لمصر في البطولة.

وفي الدور نصف النهائي من بطولة بلغاريا الدولية ملاكمة، واجهت يمنى عياد ملاكمة كوسوفو دونجيتا ساديكو في مواجهة قوية، سعت خلالها لبلوغ النهائي، لكنها أنهت مشاركتها بالحصول على الميدالية البرونزية، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجل الملاكمة المصرية.

يرأس بعثة منتخب مصر للملاكمة الدكتور محمود خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، ويضم الجهاز الفني محمد هيكل مدربا عاما وعبد الرحمن عرابي مدربا، كما يرافق البعثة الحكم الدولي أشرف مدني دعما للتواجد التحكيمي المصري في المحافل الدولية.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة بلغاريا الدولية ملاكمة كلا من أمير كيلاني وزن 55 كجم، حسام حسن وزن 60 كجم، أحمد هيكل وزن 70 كجم، فارس الشرقاوي وزن 80 كجم، حبيبة عبده وزن 51 كجم، إلى جانب يمنى عياد وزن 60 كجم، في مشاركة تعكس اهتمام الاتحاد بتجهيز العناصر المميزة للمنافسات الكبرى.