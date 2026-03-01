قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

وزير الخارجية الأردني لروبيو
وزير الخارجية الأردني لروبيو
أ ش أ

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي على أن المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها،مؤكدا إدانة الهجمات الإيرانية غير المبررة على أراضي الأردن ودول عربية شقيقة .

وأعرب الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن .

وبحث الجانبان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ، وأكد روبيو خلال الاتصال تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كل الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي الهجمات الإيرانية أراضي الأردن ودول عربية شقيقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

