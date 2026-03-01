وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

أ ش أ

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي على أن المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها،مؤكدا إدانة الهجمات الإيرانية غير المبررة على أراضي الأردن ودول عربية شقيقة .

وأعرب الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن .

وبحث الجانبان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ، وأكد روبيو خلال الاتصال تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كل الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة.