الهزيمة الثانية.. منتخب السلة في ورطة بالسقوط أمام أنجولا بتصفيات مونديال 2027

تلقى منتخب مصر لكرة السلة خسارة جديدة أمام نظيره منتخب أنجولا لكرة السلة بنتيجة 83-72، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، والمقامة على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية حتى الأول من مارس.

فرض المنتخب الأنجولي أفضليته منذ انطلاق اللقاء، حيث حسم الفترة الأولى بنتيجة 25-16، قبل أن يوسع الفارق بنهاية الشوط الأول إلى 46-38.

وفي الفترة الثالثة حاول الفراعنة العودة إلى أجواء المباراة وقلصوا الفارق إلى 62-58، إلا أن المنتخب الأنجولي أنهى اللقاء بقوة، ليحسم المواجهة بفارق 11 نقطة بنتيجة 83-72.

موقف مصر في المجموعة

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في هذه النافذة بخسارة أمام منتخب مالي بنتيجة 86-77، ليصبح موقفه أكثر تعقيدًا في حسابات التأهل.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، تفوق منتخب مالي على أوغندا بنتيجة 84-73.

وتستضيف صالة برج العرب منافسات المجموعة الرابعة خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس، والتي تضم إلى جانب مصر كلًا من أنجولا وأوغندا ومالي، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات.

قائمة المنتخب

وكان المدير الفني الإسباني أجوستي بوش قد أعلن القائمة النهائية التي ضمت 12 لاعبًا، هم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل "دولا"، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.