تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على خلفية تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي 2 و3 مارس الجاري ستُعاد جدولتها في موعد لاحق يتم تحديده بالتنسيق مع الاتحادات والأندية المعنية، مؤكدًا أن القرار يشمل كذلك منافسات دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي عن منطقة الغرب.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد يتابع تطورات المشهد عن كثب، مع إعطاء الأولوية الكاملة لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، أعلنت اتحادات كرة القدم في عدد من الدول، من بينها الكويت وقطر والبحرين ولبنان، تعليق مسابقاتها المحلية مؤقتًا، كإجراء احترازي على خلفية التوترات العسكرية الدائرة في المنطقة.

أبرز مواجهات دور الـ16

وكان من المقرر أن يشهد الدور ثمن النهائي مواجهات قوية أبرزها:

الهلال السعودي × السد القطري

الأهلي السعودي × الدحيل القطري

الاتحاد السعودي × الوحدة الإماراتي

شباب الأهلي الإماراتي × تراكتور الإيراني

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الآسيوي خلال الأيام المقبلة المواعيد الجديدة للمباريات، وفقًا لتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.