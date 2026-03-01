قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
عراقجي يعلق على وفاة خامنئي: سيظل نهجه الثابت حياً وملهما
الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة
رياضة

تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران

دوري أبطال أسيا للنخبة
دوري أبطال أسيا للنخبة
محمد سمير

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على خلفية تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي 2 و3 مارس الجاري ستُعاد جدولتها في موعد لاحق يتم تحديده بالتنسيق مع الاتحادات والأندية المعنية، مؤكدًا أن القرار يشمل كذلك منافسات دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي عن منطقة الغرب.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد يتابع تطورات المشهد عن كثب، مع إعطاء الأولوية الكاملة لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، أعلنت اتحادات كرة القدم في عدد من الدول، من بينها الكويت وقطر والبحرين ولبنان، تعليق مسابقاتها المحلية مؤقتًا، كإجراء احترازي على خلفية التوترات العسكرية الدائرة في المنطقة.

أبرز مواجهات دور الـ16 

وكان من المقرر أن يشهد الدور ثمن النهائي مواجهات قوية أبرزها:

الهلال السعودي × السد القطري

الأهلي السعودي × الدحيل القطري

الاتحاد السعودي × الوحدة الإماراتي

شباب الأهلي الإماراتي × تراكتور الإيراني

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الآسيوي خلال الأيام المقبلة المواعيد الجديدة للمباريات، وفقًا لتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

