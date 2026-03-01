مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء بيراميدز ضد الزمالك بالدوري المصرى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X المصري – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2

مودرن سبورت X بتروجت – الساعة 9:30 مساء

البنك الأهلي X سموحة – الساعة 9:30 مساء على قناة ON PIUS

بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ريال بيتيس X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

ساسولو X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ليل X نانت – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لوريان X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مارسيليا X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

هامبورج X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء