مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء بيراميدز ضد الزمالك بالدوري المصرى.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X المصري – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2
مودرن سبورت X بتروجت – الساعة 9:30 مساء
البنك الأهلي X سموحة – الساعة 9:30 مساء على قناة ON PIUS
بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
آرسنال X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
فالنسيا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ريال بيتيس X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كريمونيزي X ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
ساسولو X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
تورينو X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ليل X نانت – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
لوريان X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ميتز X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مارسيليا X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء
هامبورج X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء