هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تقام اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء بيراميدز ضد الزمالك بالدوري المصرى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X المصري – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2

مودرن سبورت X بتروجت – الساعة 9:30 مساء

البنك الأهلي X سموحة – الساعة 9:30 مساء  على قناة ON PIUS

بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5  

فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ريال بيتيس X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

ساسولو X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

تورينو X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ليل X نانت – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لوريان X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مارسيليا X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

هامبورج X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء

