الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
مصدر مصري ينفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران
أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة أنواء السلوم
سلطنة عمان: سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي محاولات للمساس بسلامة البلاد
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد .. تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
أ ش أ

أعلنت السلطات في باكستان ، اليوم الأحد ، إصابة خمسة أشخاص على الأقل جراء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية في باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن تظاهرات نشبت في محيط القنصلية الأمريكية في مدينة "كراتشي" اعتراضا علي شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجمات ضد إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات المواطنين وعدد من القادة البارزين في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتابعت الشبكة أن المتظاهرين هاجموا مقر القنصلية بإلقاء الحجارة وحاولوا اقتحامه، ما دعا قوات الشرطة لاستخدام العنف لتفريقهم، وهو ما أدى لإصابة عدد منهم تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفق السلطات.

وأعلنت السلطات الباكستانية تكثيف التواجد الأمني في محيط القنصلية الأمريكية في أعقاب الأحداث لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف، كما تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى المنطقة للسيطرة على الأوضاع.

السلطات في باكستان اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية قناة جيو نيوز الباكستانية محيط القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي

