باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية

أعلنت السلطات في باكستان ، اليوم الأحد ، إصابة خمسة أشخاص على الأقل جراء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية في باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن تظاهرات نشبت في محيط القنصلية الأمريكية في مدينة "كراتشي" اعتراضا علي شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجمات ضد إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات المواطنين وعدد من القادة البارزين في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتابعت الشبكة أن المتظاهرين هاجموا مقر القنصلية بإلقاء الحجارة وحاولوا اقتحامه، ما دعا قوات الشرطة لاستخدام العنف لتفريقهم، وهو ما أدى لإصابة عدد منهم تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفق السلطات.

وأعلنت السلطات الباكستانية تكثيف التواجد الأمني في محيط القنصلية الأمريكية في أعقاب الأحداث لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف، كما تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى المنطقة للسيطرة على الأوضاع.