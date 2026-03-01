قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمر عجيب.. تعليق مثير من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد

توروب
توروب
محمد سمير

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن التعادل مع زد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري، مؤكدًا أن إحصائيات المباراة تؤكد تفوق الأهلي بشكل عام.

 وقال توروب: هدف زد كان بمثابة جرس إنذار لنا. جلست مع محلل الأداء عقب المباراة وشاهدت الفرص الضائعة للفريق، وهو أمر عجيب أننا لم نسجل سوى هدف وحيد.

 وأضاف المدير الفني أن كم الفرص الضائعة أمر لا يصدق، وتعهد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الأداء الذي ظهر عليه الفريق على مدار الـ ٧٠ دقيقة التي أعقبت هدف زد. 

وأوضح توروب أن مباراة زد أكثر مباراة شهدت التواجد داخل منطقة جزاء المنافس، وأن المباراة شهدت أيضًا إيجابيات أبرزها عودة أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه الذي نجح في تسجيل هدف التعادل. 

ووجه المدير الفني الشكر إلى جماهير الأهلي على تواجدهم ودعمهم للفريق على مدار شوطي اللقاء، مشددًا على أن حضورهم يمثل دافعًا قويًّا للاعبين لتقديم أقصى ما لديهم.

الأهلي توروب ييس توروب زد بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

لهيئة القومية لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 3581 إذن تصدير وفحص 8220 منشأة في أسبوع

البورصة المصرية

إسلام عزام: بدء تداول أول عقدين للمشتقات في البورصة المصرية

اجتماع وزيري الاستثمار والصناعة.

بنوك الاستثمار والصندوق السيادي تدشن أدوات تمويلية لتعزيز الإنتاج والصادرات.. تفاصيل

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد