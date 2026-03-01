أمر عجيب.. تعليق مثير من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن التعادل مع زد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري، مؤكدًا أن إحصائيات المباراة تؤكد تفوق الأهلي بشكل عام.

وقال توروب: هدف زد كان بمثابة جرس إنذار لنا. جلست مع محلل الأداء عقب المباراة وشاهدت الفرص الضائعة للفريق، وهو أمر عجيب أننا لم نسجل سوى هدف وحيد.

وأضاف المدير الفني أن كم الفرص الضائعة أمر لا يصدق، وتعهد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الأداء الذي ظهر عليه الفريق على مدار الـ ٧٠ دقيقة التي أعقبت هدف زد.

وأوضح توروب أن مباراة زد أكثر مباراة شهدت التواجد داخل منطقة جزاء المنافس، وأن المباراة شهدت أيضًا إيجابيات أبرزها عودة أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه الذي نجح في تسجيل هدف التعادل.

ووجه المدير الفني الشكر إلى جماهير الأهلي على تواجدهم ودعمهم للفريق على مدار شوطي اللقاء، مشددًا على أن حضورهم يمثل دافعًا قويًّا للاعبين لتقديم أقصى ما لديهم.