برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

إسلام عزام: بدء تداول أول عقدين للمشتقات في البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أكد رئيس البورصة المصرية إسلام عزام أهمية إطلاق سوق المشتقات المالية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة السوق، وتوفير أدوات تحوط وإدارة مخاطر متطورة للمستثمرين، فضلًا عن دعم تنافسية سوق المال المصري وتحسين تصنيفه ضمن مؤشرات التقييم العالمية.

وقال عزام، في كلمته خلال احتفالية تدشين تداول المشتقات المالية، إن البورصة ستبدأ اليوم طرح عقدين للمشتقات، يستحق أولهما في يونيو، فيما ينتهي العقد الثاني في سبتمبر.

وأضاف رئيس البورصة أن نحو 5 شركات حصلت على رخصة لتداول سوق المشتقات من أصل 12 شركة تقدمت للحصول عليها، بما يعكس اهتمام المؤسسات المالية بالدخول إلى هذا النشاط الجديد ودعم انطلاقته في السوق.

وأوضح أن الحرص على إطلاق المشتقات في موعدها يأتي لضمان بدء سريان العقود مع مطلع شهر مارس، لافتًا إلى أنه في حال عدم البدء اليوم، سيتعين تأجيل الإطلاق حتى أوائل يونيو المقبل.

وأكد عزام أن إدراج المشتقات يمثل خطوة مهمة ضمن معايير التقييم العالمية، كاشفًا عن اعتزام البورصة مخاطبة مؤسسة FTSE Russell وعدد من المؤسسات الدولية، لاعتماد إدراج تداول المشتقات ضمن مكونات سوق المال المصري.

رئيس البورصة المصرية سوق المشتقات المالية تعزيز كفاءة السوق تنافسية سوق المال المشتقات البورصة المصرية البورصة المشتقات المالية

