إسلام عزام: بدء تداول أول عقدين للمشتقات في البورصة المصرية

أكد رئيس البورصة المصرية إسلام عزام أهمية إطلاق سوق المشتقات المالية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة السوق، وتوفير أدوات تحوط وإدارة مخاطر متطورة للمستثمرين، فضلًا عن دعم تنافسية سوق المال المصري وتحسين تصنيفه ضمن مؤشرات التقييم العالمية.

وقال عزام، في كلمته خلال احتفالية تدشين تداول المشتقات المالية، إن البورصة ستبدأ اليوم طرح عقدين للمشتقات، يستحق أولهما في يونيو، فيما ينتهي العقد الثاني في سبتمبر.

وأضاف رئيس البورصة أن نحو 5 شركات حصلت على رخصة لتداول سوق المشتقات من أصل 12 شركة تقدمت للحصول عليها، بما يعكس اهتمام المؤسسات المالية بالدخول إلى هذا النشاط الجديد ودعم انطلاقته في السوق.

وأوضح أن الحرص على إطلاق المشتقات في موعدها يأتي لضمان بدء سريان العقود مع مطلع شهر مارس، لافتًا إلى أنه في حال عدم البدء اليوم، سيتعين تأجيل الإطلاق حتى أوائل يونيو المقبل.

وأكد عزام أن إدراج المشتقات يمثل خطوة مهمة ضمن معايير التقييم العالمية، كاشفًا عن اعتزام البورصة مخاطبة مؤسسة FTSE Russell وعدد من المؤسسات الدولية، لاعتماد إدراج تداول المشتقات ضمن مكونات سوق المال المصري.