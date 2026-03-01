سلامة الغذاء: 3581 إذن تصدير وفحص 8220 منشأة في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن للعام 2026، عن الفترة من 21 إلى 27 فبراير، موضحًا جهود الهيئة المتواصلة في تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء المحلي والمصدّر، ودعم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الغذائية.

رقابة المصانع والتخزين

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 73 زيارة تفتيشية لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بالمعايير المعتمدة، وتم تسجيل 9 منشآت مخالفة، فيما قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بـ7 زيارات تفتيشية شملت 3 منشآت، كما أصدرت الهيئة 3581 إذن تصدير للحاصلات الزراعية.

كما واصلت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 69 مأمورية تفتيشية شملت 133 منشأة غذائية، إلى جانب التحفظ على 244 رسالة غذائية واردة لضمان سلامة المستهلك.

نشاط الصادرات والواردات

بلغت الصادرات الغذائية 5416 رسالة بإجمالي 225 ألف طن من 742 صنفًا صادرًا عن 1530 شركة، تصدرت الموالح والبطاطس قائمة المنتجات، وتوجهت إلى 170 دولة من بينها روسيا والسعودية وإسبانيا وسوريا والسودان.

كما أصدرت الهيئة 1120 شهادة صحية لدعم الصادرات، فيما استقبلت مصر 1823 رسالة غذائية واردة بإجمالي 370 ألف طن، وشهدت ميناء الإسكندرية أعلى عدد رسائل واردة بـ550 رسالة.

التفتيش الميداني وحملات السوق المحلي

استمرت الحملات الرقابية المكثفة على السوق المحلي، حيث نفذت الهيئة 1560 مأمورية على مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، و8220 منشأة غذائية.

كما تم ترخيص 133 سيارة تبريد وتجميد، مع تنفيذ 17 حملة مشتركة مع شرطة التموين. وشملت الحملات التفتيشية المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم والفنادق ووحدات الطعام المتنقلة، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

قطاع الألبان والأسماك والمغلفات

نفذت الهيئة 15 زيارة لمحالب الألبان و3 لمراكز التجميع، و15 زيارة لمصانع ومراكب الأسماك لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

كما أصدرت 16 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، ونفذت 9 مأموريات على مصانع المواد الملامسة للغذاء، ليبلغ إجمالي المنشآت المسجلة 830 منشأة.

الرقابة المشتركة والتوعية

نفذت الهيئة حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية في جميع المحافظات، شملت 243 مركزًا وحيًا و1459 مفتشًا، وتمت مراجعة 2230 فرعًا تابعًا لـ59 سلسلة تجارية، بالإضافة إلى حملات توعية للمستهلكين وتعزيز السلوك الاستهلاكي الآمن، مع منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المعتمدة.

الهيئة تؤكد استمرارها في مراقبة جميع المراحل الإنتاجية والتجارية للغذاء، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة عبر المنظومة الحكومية الموحدة.