قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 فرق الدور النهائي لدوري سوبر الكرة الطائرة للرجال

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
محمد سمير

أسدل الستار على منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة 7 مباريات مساء أمس، إلى جانب مباراة واحدة أُقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة.

ويقام الدور النهائي دوري من دور واحد "كل فريق يلعب 7 مباريات " الأعلى نقاطا يتوج باللقب.

8 فرق في النهائي

عن المجموعة الأولى صعد كل من :الأهلي - سبورتنج - القناة - الاتحاد السكندري

وعن المجموعة الثانية صعد كل من : الزمالك - بتروجيت - الطيران - الجزيرة.

وشهدت مواجهات الجولة الأخيرة أمس تفوق سموحة على هليوليدو بثلاثة أشواط دون رد، ونجح الترسانة في الفوز على هليوبوليس بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما حسم الاتحاد السكندري مواجهته أمام سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية.

وعلى مستوى المجموعة ذاتها، حقق الأهلي الفوز على القناة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أُقيمت الجمعة.

أما في المجموعة الثانية، واصل الزمالك عروضه القوية بعدما تغلب على الزهور بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حقق وادي دجلة انتصارًا مستحقًا على مصر للبترول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما تمكن الطيران من الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما خطف بتروجت فوزًا صعبًا من الجزيرة بنفس النتيجة.

دوري السوبر الممتاز دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة الأهلي سبورتنج الزمالك بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

مهرجان قطر الدولي لكرة القدم

أزمة تهدد منتخب مصر بعد تأجيل الاتحاد القطري للمسابقات

كأس آسيا

الاتحاد الآسيوي: دعم منتخب إيران للسيدات المتواجد في استراليا بكأس آسيا

منتخب الهوكي

منتخب الهوكي يواجه أمريكا اليوم في افتتاح تصفيات كأس العالم

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد