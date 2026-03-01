8 فرق الدور النهائي لدوري سوبر الكرة الطائرة للرجال

أسدل الستار على منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة 7 مباريات مساء أمس، إلى جانب مباراة واحدة أُقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة.

ويقام الدور النهائي دوري من دور واحد "كل فريق يلعب 7 مباريات " الأعلى نقاطا يتوج باللقب.

8 فرق في النهائي

عن المجموعة الأولى صعد كل من :الأهلي - سبورتنج - القناة - الاتحاد السكندري

وعن المجموعة الثانية صعد كل من : الزمالك - بتروجيت - الطيران - الجزيرة.

وشهدت مواجهات الجولة الأخيرة أمس تفوق سموحة على هليوليدو بثلاثة أشواط دون رد، ونجح الترسانة في الفوز على هليوبوليس بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما حسم الاتحاد السكندري مواجهته أمام سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية.

وعلى مستوى المجموعة ذاتها، حقق الأهلي الفوز على القناة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أُقيمت الجمعة.

أما في المجموعة الثانية، واصل الزمالك عروضه القوية بعدما تغلب على الزهور بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حقق وادي دجلة انتصارًا مستحقًا على مصر للبترول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما تمكن الطيران من الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما خطف بتروجت فوزًا صعبًا من الجزيرة بنفس النتيجة.