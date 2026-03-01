نجم الأهلي السابق: ما يحدث داخل الفريق محزن

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أداء الأهلي خلال مواجهته أمام زد إف سي في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الجليل، في تصريحات إذاعية مع كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم، إن أداء الفريق تحت قيادة ييس توروب "غير مقنع"، مؤكدًا أنه يشعر ببرود في طريقة اللعب.



وأضاف أن الأهلي بحاجة إلى مدير فني جديد يمتلك الحماس والشغف، ويستطيع تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن حزنه، مشيرًا إلى أن هوية الأهلي تراجعت بشكل كبير، ولم يتبق منها سوى جماهيره، في ظل الحالة التي وصل إليها الفريق مؤخرًا.