بعد التعادل مع زد .. أمير هشام: مشكلة الأهلي في المدرب

علق الإعلامي امير هشام علي أداء النادي الأهلي بعد التعادل أمس أمام زد في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏علي لطفي حرم الاهلي من فوز مستحق.. ‏المشكلة لا في تشكيل ولا في مين يلعب او ميلعبش، مشكلة الاهلي في مدرب بدون اي ابتكار.

واضاف: ‏محمد شوقي افضل من توروب بمراحل.. ‏مروان عطية اهم لعيب في مصر في المرحلة الحالية.. ‏هادي رياض مكسب كبير للاهلي.. ‏ماتش كان حلو اوي والجمهور كان رائع.



وتعثر الأهلي في سباق الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام زد إف سي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.