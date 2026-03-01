بعد التعادل مع زد .. أمير هشام: مشكلة الأهلي في المدرب

علق الإعلامي امير هشام علي أداء النادي الأهلي بعد التعادل أمس أمام زد في بطولة الدوري الممتاز.
وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" علي لطفي حرم الاهلي من فوز مستحق.. المشكلة لا في تشكيل ولا في مين يلعب او ميلعبش، مشكلة الاهلي في مدرب بدون اي ابتكار.
واضاف: محمد شوقي افضل من توروب بمراحل.. مروان عطية اهم لعيب في مصر في المرحلة الحالية.. هادي رياض مكسب كبير للاهلي.. ماتش كان حلو اوي والجمهور كان رائع.
وتعثر الأهلي في سباق الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام زد إف سي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.