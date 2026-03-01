ترتيب مجموعة سلة مصر قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027

يستعد منتخب مصر لكرة السلة لمواجهة منتخب أوغندا لكرة السلة اليوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 11 مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام مالي وأنجولا، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

منتخب مالي – فاز في الجولتين الأولى والثانية

منتخب أنجولا – فاز على مصر وخسر أمام مالي

منتخب مصر – خسر أمام مالي وأنجولا (نقطتان)

منتخب أوغندا – لم يحقق أي فوز حتى الآن

نتائج المباريات السابقة

مصر × مالي (26 فبراير) – خسارة مصر 77-86

مصر × أنجولا (28 فبراير) – خسارة مصر 72-83

يُذكر أن صالة برج العرب تستضيف منافسات المجموعة الرابعة التي تضم مصر وأنجولا وأوغندا ومالي، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

جدول مباريات مصر في النافذة الثانية

الخميس 26 فبراير: مصر × مالي – انتهت بفوز مالي

السبت 28 فبراير: مصر × أنجولا – انتهت بفوز أنجولا

الأحد 1 مارس: مصر × أوغندا – 11 مساءً

قائمة منتخب مصر لمواجهة أوغندا

أعلن المدير الفني الإسباني أوجستي بوش القائمة النهائية التي تضم 12 لاعبًا استعدادًا للنافذة الثانية:

عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل "دولا"، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.

المنتخب بحاجة للفوز على أوغندا اليوم للحفاظ على آماله في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات ومواصلة المشوار نحو كأس العالم 2027.