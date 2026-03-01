قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة سلة مصر قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027

سلة مصر
سلة مصر
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لكرة السلة لمواجهة منتخب أوغندا لكرة السلة اليوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 11 مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام مالي وأنجولا، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

منتخب مالي – فاز في الجولتين الأولى والثانية

منتخب أنجولا – فاز على مصر وخسر أمام مالي

منتخب مصر – خسر أمام مالي وأنجولا (نقطتان)

منتخب أوغندا – لم يحقق أي فوز حتى الآن

نتائج المباريات السابقة

مصر × مالي (26 فبراير) – خسارة مصر 77-86

مصر × أنجولا (28 فبراير) – خسارة مصر 72-83

يُذكر أن صالة برج العرب تستضيف منافسات المجموعة الرابعة التي تضم مصر وأنجولا وأوغندا ومالي، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

جدول مباريات مصر في النافذة الثانية

الخميس 26 فبراير: مصر × مالي – انتهت بفوز مالي

السبت 28 فبراير: مصر × أنجولا – انتهت بفوز أنجولا

الأحد 1 مارس: مصر × أوغندا – 11 مساءً

قائمة منتخب مصر لمواجهة أوغندا

أعلن المدير الفني الإسباني أوجستي بوش القائمة النهائية التي تضم 12 لاعبًا استعدادًا للنافذة الثانية:

عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل "دولا"، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.

المنتخب بحاجة للفوز على أوغندا اليوم للحفاظ على آماله في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات ومواصلة المشوار نحو كأس العالم 2027.

ترتيب مجموعة مصر مواجهة أوغندا تصفيات كأس العالم 2027 سلة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري: ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي

النائبة سحر عتمان، نائبة حزب العدل

نائبة: التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم ستنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة

مجلس النواب

جلسة النواب تناقش اليوم مشروع تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد