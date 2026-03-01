قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
منتخب الهوكي يواجه أمريكا اليوم في افتتاح تصفيات كأس العالم

منتخب الهوكي
منتخب الهوكي
محمد سمير

يخوض المنتخب الوطني للهوكي مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب أمريكا، في افتتاح مشواره بالتصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم، والمقامة خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل، بالإسماعيلية.

وتقام مباراة مصر وأمريكا في الـ8:45 مساء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض المنتخب الوطني للهوكي 3 مواجهات قوية في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وموعدها كالتالي:

الأحد 1 مارس

مصر × أمريكا - 8:45 مساء

الإثنين 2 مارس

مصر × إنجلترا - 8:45 مساء

الأربعاء 4 مارس

مصر × اليابان - 8:45 مساء

أعلن مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات التصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل في الإسماعيلية.

قائمة منتخب الهوكي في تصفيات كأس العالم

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: محمود ممدوح - محمد رجب - مصطفى طارق - وليد علي - مصطفى منصور - حمادة عاطف - سعيد كمال - عمرو مرسي - أحمد الجنايني - عبد الرحمن منصور - أحمد محسن - محمد نصر - حسين عوض - حسام رجب - زياد عادل - أشرف سعيد - محمد عادل - مصطفى رجب - محمد جمال - أحمد عادل.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، ما يمهد لمواجهات مرتقبة في دور المجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات، في سباق عالمي نحو حجز مقاعد المونديال.

