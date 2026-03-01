منتخب الهوكي يواجه أمريكا اليوم في افتتاح تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب الوطني للهوكي مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب أمريكا، في افتتاح مشواره بالتصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم، والمقامة خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل، بالإسماعيلية.

وتقام مباراة مصر وأمريكا في الـ8:45 مساء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض المنتخب الوطني للهوكي 3 مواجهات قوية في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وموعدها كالتالي:

الأحد 1 مارس

مصر × أمريكا - 8:45 مساء

الإثنين 2 مارس

مصر × إنجلترا - 8:45 مساء

الأربعاء 4 مارس

مصر × اليابان - 8:45 مساء

أعلن مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات التصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل في الإسماعيلية.

قائمة منتخب الهوكي في تصفيات كأس العالم

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: محمود ممدوح - محمد رجب - مصطفى طارق - وليد علي - مصطفى منصور - حمادة عاطف - سعيد كمال - عمرو مرسي - أحمد الجنايني - عبد الرحمن منصور - أحمد محسن - محمد نصر - حسين عوض - حسام رجب - زياد عادل - أشرف سعيد - محمد عادل - مصطفى رجب - محمد جمال - أحمد عادل.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، ما يمهد لمواجهات مرتقبة في دور المجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات، في سباق عالمي نحو حجز مقاعد المونديال.