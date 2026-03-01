نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

انتهت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وأُقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات مجموعة المنافسة على اللقب، حيث فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 93–75، وتغلب سبورتنج على مصر للتأمين بنتيجة 84–40، كما تفوق سموحة على هليوبوليس بنتيجة 74–61، وحقق الصيد خامس انتصاراته بفوزه على نيو جيزة بنتيجة 72–63.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب