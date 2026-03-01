ميدو يثني على زد: نموذج يُحتذى به لكل الأندية المصرية

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق رسالة إلي مسؤولين نادي زد بعد التعادل أمس أمام الأهلي.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخص اكس :" نادي ⁧‫#زد‬⁩ نموذج يحتذى به من قبل كل الأندية المصرية..قطاع ناشئين يعمل بأسس علمية وبخبرات أجنبية تعمل معها كوادر مصرية محترفة..فريق أول يتواجد في المناطق الأمنة كل موسم ويبيع على الأقل لاعب أو اثنين كل موسم لتضخيم موارده وسر نجاح زد هو الرئيس التنفيذي الناجح ⁧‫#سيف_زاهر‬⁩ الذي كسب احترام الجميع من خلال تعامله الراقي مع كل عناصر منظومة كرة القدم في ⁧‫#مصر‬⁩ وتعامله بتوازن كبير يحفظ حق ناديه دون التطاول على أحد..وتحية كبيرة إلى ⁧‫#محمد_شوقي‬⁩ المدير الفني للفريق اللي مع الوقت هيكون أفضل مدرب مصري.

وتعثر الأهلي في سباق الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام زد إف سي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.