الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كان خيرا وكريما.. عماد رشاد يروي ذكرياته مع فاروق الفيشاوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الفنان عماد رشاد إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان حالة خاصة جدًا في حياته، مؤكدًا: "أنا و هو بقالنا 45 سنة صداقة، هو موجود في قلوبنا وفي حياتنا".

كرم فوق الخيال

وتحدث رشاد، خلال برنامج “إحنا لبعض” مع الإعلامية نهال طايل، عن كرم الفيشاوي الذي لم يكن محدودًا بالمعارف فقط، قائلاً: "فاروق الفيشاوي كان خيرا وكريم، لما رمضان يخلصا كان يجيب خرفان ويربيها في المزرعة بتاعته، وييجي في رمضان يعمل مأدبة ويعزم كل العمال والناس الغلابة، ويسيب التصوير ويروح يقعد معاهم".

إرث إنساني وفني

واختتم عماد حديثه بالتأكيد على أن فاروق الفشاوي ترك أثرًا كبيرًا في قلوب كل من عرفه، ليس فقط كفنان مميز، بل كإنسان كريم ومحب للخير، يستحق التقدير والذكرى الطيبة.

الفنان عماد رشاد فاروق الفشاوي برنامج إحنا لبعض

