تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
رياضة

لقاء الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة مصر وأوغندا بتصفيات مونديال السلة 2027

منتخب السلة
منتخب السلة
محمد سمير

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب أوغندا، في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

موعد مباراة مصر وأوغندا

وتقام مباراة مصر وأوغندا على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتنطلق صافرتها في الـ11 مساء.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بنقطتين، من الخسارة في الجولتين الأولى والثانية أمام مالي وأنجولا.

ويمتلك منتخب مصر سيناريو وحيد يؤهله للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2027، وهو الفوز على أوغندا في مواجهة اليوم ورفع رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة، إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب قد خسر أمس أمام منتخب أنجولا بنتيجة (72-83)، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما خسر المنتخب الوطني أيضا أمام منتخب مالي بنتيجة (77-86)، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف صالة برج العرب منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانب مصر منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

قائمة منتخب كرة السلة في تصفيات كأس العالم

أعلن المدرب الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وضمت القائمة النهائية كلًّا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، بيبو زهران.

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

Flash Charging

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

تويوتا سيليكا

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

