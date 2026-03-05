قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
خدمات

«أون لاين».. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجيل القراءة لشهر مارس

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
خالد يوسف

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي.

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2026

تتيح هذه الخطوات للمشترك معرفة قيمة استهلاكه الشهري وحساب فاتورته بدقة، ما يساعده على ترشيد الاستهلاك وتجنب المفاجآت في قيمة الفاتورة.

ويمكن تسجيل القراءة بداية من اليوم الأول من الشهر وحتى يوم 15، وهي الفترة المعتمدة لاحتساب قيمة الفاتورة الشهرية.

وتهدف الشركة من إتاحة هذه الآليات إلى الحد من الأخطاء والقراءات التقديرية أو غير الدقيقة، بما يضمن إصدار فاتورة تعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.

طرق تسجيل قراءة العداد

يمكن للمواطنين تسجيل قراءة العداد خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر إحدى الوسائل التالية:

ـ الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على الرقم 121 وتسجيل القراءة عبر خدمة العملاء.

ـ الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتسجيل القراءة إلكترونيًا.

ـ زيارة الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك واتباع خطوات إدخال قراءة العداد.

ـ تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" وإدخال القراءة من خلاله.

ـ استخدام تطبيق تسجيل قراءة العداد على هواتف أندرويد، والمتاح لعملاء شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، واللتين تخدمان 11 محافظة.

ـ بهذه الطرق المتنوعة، أصبح بإمكان المشتركين تسجيل قراءاتهم بسهولة ودقة، بما يضمن احتساب فاتورة صحيحة تعكس الاستهلاك الحقيقي.

طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2026

ـ الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 أون لاين من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط هـــنـــا.

- بعد ذلك اضغط على قسم الخدمات.

- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

ـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على المنصة الموحدة خدمات الكهرباء بالضغط هـــنــــا.

- اختار أيقونة استعلم عن الفواتير.

ـ اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

ـ ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

ـ اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

تم تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040، وتم إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE كالتالي:

ـ دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة

ـ دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

ـ دلیل ترشيد وتحسين العادة الطاقة في المباني الحكومية

ـ دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
