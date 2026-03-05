قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة Erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخبار البلد

تظهر كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فنى، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فنى كلمة "erorr"، وبعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذى يظهر على شاشة العداد وطرق حلها.

كيفية قراءة أكواد العداد مسبوق الدفع وطرق حلها

1- كود 204 Err

عند ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع، يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ، ثم يتم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد إعادة تهيئة ، وفى حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

2- كود Err-0101 ، Err-0108

ظهور كلمة eroor على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع ،فهذا الكود يشير إلى أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر

والحل.. فى هذه الحالة إذا كان العداد جديد يتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه ، أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

3- كود Err-0204

إشارة إلى أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

والحل.. فى هذه الحالة يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

4- كود Err- 1091

تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت.

والحل.. يجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

5- كود Err-0201

يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد ، و الحل فى هذه الحالة يجب إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابع لها .

6- كود Err- 0400

يحدث نتيجة مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

والحل.. فى هذه الحالة يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصة بالعداد.

7- كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

والحل.. يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.


8- كود Err-0805

يعنى أن هناك خطأ بقراءة البيانات.

والحل: إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.

9- كود Err-0600

لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.

والحل.. يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

10- كود Err-0500

يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

والحل ..يجب وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

11- كود Err-0200

إشارة إلى وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.

والحل ..يجب إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.

12- كود Err-0106 Err-0107

يعني أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.

والحل ..يتم عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

13- كود Err-0105

ظهور كلمة erorr بهذا الكود تعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد .

والحل ..يجب إعادة برمجة العداد.

14- كود Err-0104

ظهور كلمة erorr بهذا الكود يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.

والحل ..يجب تغيير الكارت

15- كود Err-1

ظهور كلمة erorr بهذا الكود تعنى أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

لابد من استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.

