قبل الوصول إليك.. 5 مراحل لمراجعة فاتورة الكهرباء

تمر فاتورة الكهرباء الشهرية بعدة مراحل للتأكد من صحتها قبل الوصول ليد المستهلك، وذلك لضمان دقتها لتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمستهلك.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن هناك عدة قواعد لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل إصدارها لضمان إصدار فاتورة كهرباء صحيحة، وليتأكد المواطن من صحتها، يلاحظ الختم على فاتورة الكهرباء من المسئول عن شركة توزيع الكهرباء التي ينتمي إليها المستخدم والعلامة المائية للشركة.

وأضاف المصدر أن جميع شركات توزيع الكهرباء تقوم بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة.

مراحل إصدار ومراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية

1- لإصدار فاتورة الكهرباء تكون البداية بتسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

2- مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع.

3- إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4-إدخال كل القراءات على السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوما ) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.

5- مرور الفاتورة على برنامج الإصدار الموحد لضمان دقتها قبل الطباعة.

خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء بنفسك

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك طرقًا يمكن أن يقوم المواطن باتباعها، خاصة في حالة استخراج فاتورة الكهرباء فيجب على المواطن أن يدقق في الفاتورة، وإذا لاحظ وجود رقم أكبر أو أصغر مما هو مسجل بالعداد هذا يعني أن الفاتورة غير صحيحة، وعليه مراجعة الوزاة أو المواقع الخاصة بالشكاوى في الحال.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة اتباع بعض الخطوات البسيطة لمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، للتأكد من صحتها وهى:

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.6-

أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج “احسب فاتورتك”.