طارق فهمي: لا حلول سياسية في أزمة إيران وإسرائيل.. والخيار العسكري يسيطر على المشهد

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك عدة خلاصات خلال الأيام الأخيرة ترتبط بما يمكن أن يؤدي إلى مسار وإتجاه الأزمة بين إيران وإسرائيل وأمريكا الأن، مشيرا إلى أن النقطة الأولي هو سيطرة الخيار العسكري على المشهد، ولا توجد أى خيارات سياسية أخري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك تباين وليس إندماج أو توافقات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، حيث أن لكل طرف أهدافه ولكل طرف يسعي لتحقيق هذه النقاط والأهداف الرئيسة برغم سير الأدوار، ولكن تم توزيع الأدوار، بمعني أن إسرائيل بدأت تركز على عملية الأغتيالات وتخريب المنشأت النووية وعمليات أخري فى تصفيات بعض العناصر العاملة فى الحرس الثوري والمجمعات النووية.

وتابع أن الجانب الأمريكي يعمل على الضربات والمنشأت ويتسهدف المواقع المختارة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث تباينات يمكن أن تتم خلال الفترة المقبلة، لأنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية تستمر فى العملية لعدة أسابيع، واليوم هناك لجنتين فى الكونجرس لمناقشة الرئيس الأمريكي، وبالتالي تلك الأسابيع مرتبطة بأنه قبل 60 يوم يجب أن يعود إلى إستأذان الكونجرس فى إتمام العملية العسكرية.