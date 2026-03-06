مسلسل المداح 6 الحلقة 18.. حمادة هلال يواجه مخططات فتحي عبد الوهاب

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" تطورات جديدة؛ بعدما أصابت اللعنة أهالي قرية "البشاير" بالمرض، عقب طردهم صابر المداح (حمادة هلال)، بينما استغل "سميح" (فتحي عبد الوهاب)، الموقف؛ لممارسة ألاعيبه، مطالبا الأهالي بطرد "نوح" (محمود عبد المغني) أيضا، وقام بشفاء طفل مصاب؛ ليثبت قدرته الزائفة على علاج المرضى.

وفي رحلة البحث عن "الزمردة الثالثة"، وَصَلَ صابر (حمادة هلال) إلى البحيرة، ليظهر له "صاحب السر" (محمود عزب) الذي رآه في منامه، ليكون دليله لدخول "أرض الحجر الثالث"، محذرا إياه من أن الأبواب تفتح باليقين لا بالخوف.

وفي مواجهة خفية، حاول سميح تحريض الجن "موت" (حمزة العيلي) على التمرد؛ لقطع عهد الولاء مع صابر، وإيقاف تقدمه للوصول إلى الزمردة الثالثة.

وعلى جانب آخر، نجح صابر في مواجهة "عبد الرازق" (صبحي خليل) بالمستشفى، محاولا دفعه للتوبة وكشف مكان "السحر" الذي دبرته رحاب (هبة مجدي)، لكن الأخير فر هاربا.

واختتمت الحلقة بمشهد حبس الأنفاس، حيث ذهب صابر وصديقه رجائي (علاء مرسي) لمنزل شقيقه حسن (خالد سرحان)، وأثناء العشاء بدأ صابر بتلاوة القرآن الكريم، لتنفض زوجة شقيقه "هلا السعيد" (هبة) وتكشف عن حقيقتها كجنية متمثلة في صورة بشر، مما أصاب حسن بالذهول والرعب مع اهتزاز أنوار المنزل وإعلان المواجهة الكبرى مع عالم الجن.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.