قالي كلام عيب.. تفاصيل مثيرة في تحـ.رش طبيب بطالبة ومحاولة استدراجها

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام طبيب أسنان بالتحرش بطالبة ومحاولة استدراجها لعلاقة محرمة بمدينة 6 اكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتحفظت على هاتف المتهم لتفريغ محتواه بعدما أكدت الطالبة انه كان دائم محادثتها ومراسلتها والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ودعوتها لاقامة علاقة آثمة معه.

وقررت النيابة حجز الطبيب المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث ومدى صحة الواقعة.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا من سيدة تتهم فيه قريبهم "طبيب أسنان" بالتحرش بابنتها الطفلة 14 سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية عبر الهاتف، حيث كان يتلفظ بألفاظ بذيئة خلال مكالمات بحجة الاطمئنان عليها خاصة لعلاقة قرابة تربطهما وتكرر الأمر عدة مرات وانتهى بطلبه منها ممارسة علاقة محرمة ما دفعها لابلاغ اسرتها.

وألقي القبض على الطبيب المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة المختصة للتحقيق.