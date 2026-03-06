الهروب من المنطقة .. عودة 24 ألف أمريكي في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب ضد إيران

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية، ديلان جونسون، في بيان له، أن ما يقرب من 24 ألف مواطن أمريكي عادوا سالمين إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير.

ولا تشمل هذه الأرقام العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا سالمين إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط وما زالوا في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة.

وقد استأجرت الولايات المتحدة عدة رحلات جوية لمساعدة مواطنيها العائدين.

إحدى هذه الطائرات تابعة لفريق نيو إنجلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، المملوك لروبرت كرافت، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول جونسون: "على المواطنين الأمريكيين في عُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذين يحتاجون إلى مساعدة في السفر، تعبئة نموذج طلب المساعدة في حالات الأزمات. وبإكمال هذا النموذج، سيتلقى المواطنون الأمريكيون في تلك الدول معلومات مباشرة حول خيارات الطيران العارض والنقل البري المتاحة".