وزير الخارجية الأمريكي: الحرب ضد إيران تستمر لأسابيع.. ولا نريد إسقاط النظام

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة لم يُكشف عن هويتها، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ وزراء الخارجية العرب، خلال سلسلة من المكالمات الهاتفية أمس، أن الحرب مع إيران من المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.

وأوضح روبيو للوزراء العرب أن الولايات المتحدة تُركز على استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، ومخازنها، ومواقع تصنيعها، بحسب أكسيوس.

وحاول وزير الخارجية الأمريكي توضيح أن هدف الحرب ليس تغيير النظام، رغم إقراره بأن الولايات المتحدة ترغب في أن يتولى أشخاص مختلفون إدارة إيران.

وأضاف أكسيوس أن روبيو قال إنه لا يوجد حاليًا أي حوار مع النظام الحالي، لأن أي اتصال في هذه المرحلة من شأنه أن يُقوّض الأهداف العسكرية.