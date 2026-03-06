تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

أزاحت شركة “فولكس فاجن” الستار عن الصورة التشويقية الأولى للجيل التاسع والجديد كليًا من أيقونتها التاريخية "جولف"، وذلك خلال اجتماع لمجلس العمل بمشاركة نقابة العمال (IG Metall).

يأتي الجيل القادم ليحمل اسم "ID. Golf"، مؤكدًا توجه الشركة الألمانية نحو التخلي عن الأسماء الرقمية لصالح الأسماء التقليدية الأكثر رسوخًا في ذاكرة المستهلكين.

ومن المقرر أن تعتمد السيارة الجديدة على منصة (SSP) المتطورة، وهي المنصة التي ستشكل حجر الزاوية لمستقبل السيارات الكهربائية للعلامة؛ ما يمنحها قدرات تقنية فائقة ومساحات داخلية أكثر رحابة.

التصميم الكهربائي المستوحى من (GTI) والتعايش مع نسخة البنزين

أظهرت الصورة التشويقية أن "ID. Golf" ستحافظ على الهوية التصميمية الكلاسيكية لسيارات "الهاتشباك" التي ميزت جولف لثمانية أجيال، مع استلهام خطوط عصرية من طراز (ID. GTI) الاختباري.

المفاجأة الكبرى التي كشف عنها التقرير هي أن النسخة الكهربائية لن تحل محل النسخة التي تعمل بالبنزين، بل سيعمل الطرازان جنبًا إلى جنب في الأسواق لفترة زمنية محددة.

وتستهدف "فولكس فاجن" من خلال هذه الاستراتيجية إرضاء كافة شرائح العملاء، مع وعود بعودة "الأزرار الحقيقية" إلى المقصورة الداخلية استجابة لرغبات الملاك الذين انتقدوا الاعتماد المفرط على شاشات اللمس تمامًا.

نقل الإنتاج إلى المكسيك وطموحات "ID. تيجوان" لعام 2026

في تحول استراتيجي لعمليات التصنيع، تشير التقارير إلى نية الشركة نقل جزء كبير من إنتاج الجيل القادم إلى مصانعها في المكسيك؛ وذلك لتعزيز تنافسيتها في السوق الأمريكية وتقليل تكاليف الإنتاج.

ولا تتوقف طموحات "فولكس فاجن" عند الجولف فحسب، بل من المتوقع أن يتحول طراز (ID.4) ليحمل اسم "ID. Tiguan" لتعزيز الروابط بين النسخ الكهربائية والأسماء الناجحة عالميًا.

ومع اقتراب عام 2026، تراهن العلامة الألمانية على أن "ID. Golf" ستعيد تعريف فئة السيارات المدمجة من خلال دمج التراث العريق مع التكنولوجيا المستدامة؛ مما يضمن بقاء الجولف على قمة هرم المبيعات العالمية.