بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

عزة عاطف

أزاحت شركة “فولكس فاجن” الستار عن الصورة التشويقية الأولى للجيل التاسع والجديد كليًا من أيقونتها التاريخية "جولف"، وذلك خلال اجتماع لمجلس العمل بمشاركة نقابة العمال (IG Metall). 

يأتي الجيل القادم ليحمل اسم "ID. Golf"، مؤكدًا توجه الشركة الألمانية نحو التخلي عن الأسماء الرقمية لصالح الأسماء التقليدية الأكثر رسوخًا في ذاكرة المستهلكين. 

ومن المقرر أن تعتمد السيارة الجديدة على منصة (SSP) المتطورة، وهي المنصة التي ستشكل حجر الزاوية لمستقبل السيارات الكهربائية للعلامة؛ ما يمنحها قدرات تقنية فائقة ومساحات داخلية أكثر رحابة. 

التصميم الكهربائي المستوحى من (GTI) والتعايش مع نسخة البنزين

أظهرت الصورة التشويقية أن "ID. Golf" ستحافظ على الهوية التصميمية الكلاسيكية لسيارات "الهاتشباك" التي ميزت جولف لثمانية أجيال، مع استلهام خطوط عصرية من طراز (ID. GTI) الاختباري. 

المفاجأة الكبرى التي كشف عنها التقرير هي أن النسخة الكهربائية لن تحل محل النسخة التي تعمل بالبنزين، بل سيعمل الطرازان جنبًا إلى جنب في الأسواق لفترة زمنية محددة. 

وتستهدف "فولكس فاجن" من خلال هذه الاستراتيجية إرضاء كافة شرائح العملاء، مع وعود بعودة "الأزرار الحقيقية" إلى المقصورة الداخلية استجابة لرغبات الملاك الذين انتقدوا الاعتماد المفرط على شاشات اللمس تمامًا.

نقل الإنتاج إلى المكسيك وطموحات "ID. تيجوان" لعام 2026

في تحول استراتيجي لعمليات التصنيع، تشير التقارير إلى نية الشركة نقل جزء كبير من إنتاج الجيل القادم إلى مصانعها في المكسيك؛ وذلك لتعزيز تنافسيتها في السوق الأمريكية وتقليل تكاليف الإنتاج. 

ولا تتوقف طموحات "فولكس فاجن" عند الجولف فحسب، بل من المتوقع أن يتحول طراز (ID.4) ليحمل اسم "ID. Tiguan" لتعزيز الروابط بين النسخ الكهربائية والأسماء الناجحة عالميًا. 

ومع اقتراب عام 2026، تراهن العلامة الألمانية على أن "ID. Golf" ستعيد تعريف فئة السيارات المدمجة من خلال دمج التراث العريق مع التكنولوجيا المستدامة؛ مما يضمن بقاء الجولف على قمة هرم المبيعات العالمية. 

