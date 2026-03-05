محافظ الوادى الجديد تفتتح منفذ السلع الغذائية بالفرافرة

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منفذ السلع الغذائية ومنتجات الألبان التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك على هامش جولتها التفقدية بالمركز، بحضور سلامة محمد رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

حيث أشادت بجودة المنتجات وتنوعها وتناسب أسعارها، موجهةً بالتوسع في إنشاء المنافذ لتشمل جميع القرى والمناطق النائية بالمركز، ودعمها بكميات كافية من السلع الغذائية المخفضة، بالتنسيق بين المركز والجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضبط الأسعار.