لحظات صادمة.. جيش الاحتلال يعترض صواريخ باليستية إيرانية في مساء إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت باتجاه وسط إسرائيل، وأكد المسعفون عدم تلقيهم أي بلاغات عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل والضفة الغربية مع إطلاق إيران صواريخ باليستية.

وقال مسئولون عسكريون إسرائيليون إن جيش الاحتلال لديه خطط هجومية للأسابيع المقبلة على إيران، مضيفين أن ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ إيرانية لا تزال جاهزة للعمل.

وأوضح المسئولون أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل قد انخفضت في نطاقها، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون بسبب صعوبة تنسيق طهران للهجمات وإطلاق الصواريخ.

وأفاد المسئولون العسكريون أن 150 طائرة هجومية دخلت المجال الجوي الإيراني أكثر من 2600 مرة منذ بدء الحرب.